TWİTTER'INI DONDURDU!

Başkan Muharrem Usta, Twitter hesabını kapattı. Sıkça taraftarlara twitter üzerinden mesajlar veren Usta'nın neden bu hamleyi yaptığı ise bilinmiyor. Trabzonspor'da son yapılan toplantıda yöneticilerin sosyal medya paylaşımlarına kısıtlama getirilmişti.