TRABZONSPOR İÇİN KRİTİK HAFTA

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçtan yalnızca 2 galibiyet çıkarabilen ve son iki maçta yaşanan puan kayıplarının ardından zirve yarışından da uzaklaşan bordo mavililer, hafta sonu Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak. Zirvedeki Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında kazanamazsa 2'nci sırada yer alan rakibi ile de puan farkı 8'e yükselecek.

YANAL İÇİN DE ÖNEMLİ MAÇ

Süper Lig'de son oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında 3-0 öndeyken maçı 4-3 kaybeden bordo mavililerde, teknik direktör Ersun Yanal'ın da geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Bir daha böyle sonuçların yaşanmayacağı yönünde söz veren deneyimli teknik adam, Beşiktaş karşılaşmasını kazanarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Yanal'ın futbolcularla da sık sık toplantılar yaptığı, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından alınan sonucu unutturmak için Beşiktaş maçını kazanmaları gerektiğini öğrencilerine aktardığı belirtildi.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Ligin son iki haftasında Medipol Başakşehir ile berabere kalan ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Beşiktaş karşısında ilk 11'de değişiklikler yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın özellikle kalede ve savunma hattında değişime gideceği belirtildi. Yanal'ın ayrıca son 3 maçta forma giyemeyen Bongonda'nın yanı sıra bu sezon henüz forma şansı bulamayan Castillo'ya da bu maçta süre vermesi bekleniyor.

SON 12 LİG MAÇINDA 2 GALİBİYET

Bu arada Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 12 lig maçın sadece ikisini kazanabildi. 2016-17 sezonunun son 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen bordo mavililer, kötü noktaladığı söz konusunu sezonun ardından 2017-18 sezonuna da beklenen başlangıcı yapmadı. Trabzonspor bu sezon ilk 6 haftalık bölümde 2 galibiyet elde ederken, toplamda son 12 lig maçında 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.