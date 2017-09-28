 SAVUNMADA BÜYÜK REVİZYON – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    SAVUNMADA BÜYÜK REVİZYON

    SAVUNMADA BÜYÜK REVİZYON

    Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde savunmayı değiştirecek. Sol bek Mas ve sağ bek Pereira'yı Alanya maçındaki kötü performansı nedeniyle uyaran bordo-mavili hoca, Okay ile Durica'nın stoperdeki uyumundan da memnun değil. Yanal; Uğur, Hubocan ve Mustafa'ya 'hazır olun' dedi.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:31
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