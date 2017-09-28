SAVUNMADA BÜYÜK REVİZYON

Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde savunmayı değiştirecek. Sol bek Mas ve sağ bek Pereira'yı Alanya maçındaki kötü performansı nedeniyle uyaran bordo-mavili hoca, Okay ile Durica'nın stoperdeki uyumundan da memnun değil. Yanal; Uğur, Hubocan ve Mustafa'ya 'hazır olun' dedi.