Rakipte eksik çok

Yanal, Beşiktaş'ı İstanbul'da devirip yeniden ayağa kalkmanın planlarını yapıyor. Kartal'da Quaresma, Oğuzhan, Atiba gibi oyuncular kart cezalısı, Adriano ve Gökhan Gönül de sakat. Bordo-mavili hocanın rakipteki bu önemli eksikleri iyi değerlendirmesi bekleniyor.