 Rakipte eksik çok – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    Rakipte eksik çok

    Rakipte eksik çok
    Yanal, Beşiktaş'ı İstanbul'da devirip yeniden ayağa kalkmanın planlarını yapıyor. Kartal'da Quaresma, Oğuzhan, Atiba gibi oyuncular kart cezalısı, Adriano ve Gökhan Gönül de sakat. Bordo-mavili hocanın rakipteki bu önemli eksikleri iyi değerlendirmesi bekleniyor.
    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:29
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