 Gol çalışması yaptılar – Fotomaç – 28 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Gol çalışması yaptılar

    Gol çalışması yaptılar
    Fırtına, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını dün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak iki grup halinde yapılan idmanda birinci grup rejenerasyon, diğer grup ise orta ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirdi. Dinlendirilen kaleci Esteban'ın antrenmanda yer almadığı, Kucka'nın ise salonda çalıştığı belirtildi.
    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gol çalışması yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.