Gol çalışması yaptılar

Fırtına, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını dün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak iki grup halinde yapılan idmanda birinci grup rejenerasyon, diğer grup ise orta ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirdi. Dinlendirilen kaleci Esteban'ın antrenmanda yer almadığı, Kucka'nın ise salonda çalıştığı belirtildi.