Fırtına'ya sakatlardan iyi haber

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan futbolculardan iyi haber geldi. Ligin 5. haftasındaki Başakşehir sınavı ile 6. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Onur'un siyah-beyazlı takım karşısında görev alması bekleniyor. Karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edilen tecrübeli eldiven, antrenmanlara başladı. Aytemiz Alanyaspor maçında baş dönmesi şikayeti yaşadığı için ikinci yarıda sahaya çıkmayan Kosta Rikalı kaleci Esteban, sağlık ekibinin kontrollerinin ardından dinlendirildi ve takımla çalışmalara katılacak.



MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Sağ üst baldırındaki çekme nedeniyle hafif sakatlığı bulunan Jurac Kucka ise çalışmalarını salonda sürdürüyor. Alanyaspor maçı sonrası sol ayak bileği şişen Okay Yokuşlu'nun durumu da iyiye gidiyor. Hafta sonundaki karşılaşmada oynamak isteyen futbolcunun durumu maç günü belli olacak.