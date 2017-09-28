Fırtına'ya sakatlardan iyi haber
Kaptan Onur, Beşiktaş derbisinde forma giyecek; Okay Yokuşlu ile Kucka’nın yetişme ihtimalleri yüksek. Kaleci Esteban da takımla çalışmalara başlayacak.
Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan futbolculardan iyi haber geldi. Ligin 5. haftasındaki Başakşehir sınavı ile 6. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Onur'un siyah-beyazlı takım karşısında görev alması bekleniyor. Karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edilen tecrübeli eldiven, antrenmanlara başladı. Aytemiz Alanyaspor maçında baş dönmesi şikayeti yaşadığı için ikinci yarıda sahaya çıkmayan Kosta Rikalı kaleci Esteban, sağlık ekibinin kontrollerinin ardından dinlendirildi ve takımla çalışmalara katılacak.
MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK
Sağ üst baldırındaki çekme nedeniyle hafif sakatlığı bulunan Jurac Kucka ise çalışmalarını salonda sürdürüyor. Alanyaspor maçı sonrası sol ayak bileği şişen Okay Yokuşlu'nun durumu da iyiye gidiyor. Hafta sonundaki karşılaşmada oynamak isteyen futbolcunun durumu maç günü belli olacak.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:43
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
Fırtına'ya sakatlardan iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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