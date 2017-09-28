 Derbi biletleri satışta – Fotomaç – 28 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Derbi biletleri satışta

    Derbi biletleri satışta

    Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin biletleri bugün 14.00'te satışa sunulacak. Beşiktaş maçında Trabzonspor taraftarına bilet fiyatı 110 TL olarak belirlendi. Taraftarlar, biletleri www.passo.com. tr internet adresinden, passo akıllı telefon uygulamasından alabilecek.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.