Derbi biletleri satışta
Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin biletleri bugün 14.00'te satışa sunulacak. Beşiktaş maçında Trabzonspor taraftarına bilet fiyatı 110 TL olarak belirlendi. Taraftarlar, biletleri www.passo.com. tr internet adresinden, passo akıllı telefon uygulamasından alabilecek.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:45
-
LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
-
F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
-
SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
Derbi biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.