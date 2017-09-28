 CASTİLLO DÖNÜYOR – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    DÖNÜYOR

    CASTİLLO DÖNÜYOR

    Sakatlığını atlatmasına rağmen yedek kalan 25 yaşındaki sol kanat, taktik idmanlarda ilk 11’de denenmeye başlandı. ’nun Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor

    Sakatlığını atlattıktan sonra teknik direktör Ersun Yanal tarafından yedek bekletilen , Beşiktaş derbisinde formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Yanal tarafından taktik antrenmanlarda ilk 11'de denenen Kolombiyalı sol kanadın performansının oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Yanal'ın Castillo'yu ilk 11'de alması durumunda yedek kulübesine çekeceği isim ise henüz net değil.

    Castillo, bir an önce iyileşip takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. 25 yaşındaki yıldız futbolcu, "Geldiğimiz günden beri Türkiye'de çok fazla yabancılık çektiğimi söyleyemem. Hemen alıştık diyebilirim. Bu sene insanlara sahada gerçek Castillo'yu göstereceğime inanıyorum. Aldığımız kötü sonuçları bir an önce unutturmak için seri galibiyet gerek" diye konuştu.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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