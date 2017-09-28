CASTİLLO DÖNÜYOR
Sakatlığını atlatmasına rağmen yedek kalan 25 yaşındaki sol kanat, taktik idmanlarda ilk 11’de denenmeye başlandı. Castillo’nun Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor
Sakatlığını atlattıktan sonra teknik direktör Ersun Yanal tarafından yedek bekletilen Castillo, Beşiktaş derbisinde formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Yanal tarafından taktik antrenmanlarda ilk 11'de denenen Kolombiyalı sol kanadın performansının oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Yanal'ın Castillo'yu ilk 11'de alması durumunda yedek kulübesine çekeceği isim ise henüz net değil.
Castillo, bir an önce iyileşip takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. 25 yaşındaki yıldız futbolcu, "Geldiğimiz günden beri Türkiye'de çok fazla yabancılık çektiğimi söyleyemem. Hemen alıştık diyebilirim. Bu sene insanlara sahada gerçek Castillo'yu göstereceğime inanıyorum. Aldığımız kötü sonuçları bir an önce unutturmak için seri galibiyet gerek" diye konuştu.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:50
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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