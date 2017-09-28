CASTİLLO DÖNÜYOR

Sakatlığını atlattıktan sonra teknik direktör Ersun Yanal tarafından yedek bekletilen Castillo, Beşiktaş derbisinde formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Yanal tarafından taktik antrenmanlarda ilk 11'de denenen Kolombiyalı sol kanadın performansının oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Yanal'ın Castillo'yu ilk 11'de alması durumunda yedek kulübesine çekeceği isim ise henüz net değil.



Castillo, bir an önce iyileşip takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. 25 yaşındaki yıldız futbolcu, "Geldiğimiz günden beri Türkiye'de çok fazla yabancılık çektiğimi söyleyemem. Hemen alıştık diyebilirim. Bu sene insanlara sahada gerçek Castillo'yu göstereceğime inanıyorum. Aldığımız kötü sonuçları bir an önce unutturmak için seri galibiyet gerek" diye konuştu.