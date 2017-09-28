 BURAK KAZANDIRIR – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    BURAK KAZANDIRIR

    BURAK KAZANDIRIR

    32 yaşındaki forvet, Trabzonspor ile eski adıyla İnönü’de 6 maçta 2 kez fileleri sarstı, o 2 gol de galibiyet getirdi. Burak’ın Trabzonspor’un 14 golünün 10’una direkt katkısı var

    Bordo-mavili forma altında attığı 7 golle, Gomis ile birlikte gol krallığında zirveyi paylaşan Burak Yılmaz, asist konusunda da ligin en iyileri arasında... Trabzonspor'da 5 maçta forma giyen 32 yaşındaki forvet attığı 7 golün yanı sıra 3 de asist yaptı ve takımının 14 golünden 10'una katkı yaptı... Böylelikle tecrübeli futbolcu, bordo-mavililer için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi.

    Pazar günü Beşiktaş derbisine çıkacak Trabzonspor'un en büyük silahı yine Burak olacak. Formda futbolcu, Karadeniz ekibinin formasıyla eski adıyla İnönü'de 6 maçta 2 kez fileleri sarstı ve 2 galibiyet getirdi. Burak'ın tahtı aldığı dakikalar açısından da çok sağlam. Örneğin Gomis 5 maçta 534 dakika sahada kalırken, Trabzonsporlu futbolcu, sadece 378 dakika süre aldı ve aynı golü attı.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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