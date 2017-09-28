Başkan, Twitter'ını dondurdu!
Başkan Muharrem Usta, Twitter hesabını kapattı. Sıkça taraftarlara twitter üzerinden mesajlar veren Usta'nın neden bu hamleyi yaptığı ise bilinmiyor. Trabzonspor'da son yapılan toplantıda yöneticilerin sosyal medya paylaşımlarına kısıtlama getirilmişti.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:26
-
''BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEDİM!''
Toplam 7
Yorum
Nihat Ali Palabıyık a sordum maçı yönetememiş...
-
BIRAKIN GiDEYiM
Toplam 22
Yorum
gençfbli bırakın gitsin aldığı ücret zaten zarar veriyor
-
ELMAS'A 5 YILLIK SÖZLEŞME!
Toplam 11
Yorum
muhittin merak etmeyin fenere gelip te yıldızı sönmeyen bir futbolcu var mı? bu da 2 sene sonra bedelsiz gönderilir.
Başkan, Twitter'ını dondurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.