 Başkan, Twitter'ını dondurdu! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    Başkan, Twitter'ını dondurdu!

    Başkan, Twitter'ını dondurdu!

    Başkan , Twitter hesabını kapattı. Sıkça taraftarlara twitter üzerinden mesajlar veren Usta'nın neden bu hamleyi yaptığı ise bilinmiyor. Trabzonspor'da son yapılan toplantıda yöneticilerin sosyal medya paylaşımlarına kısıtlama getirilmişti.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:26
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