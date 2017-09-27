USTA’DAN YANAL’A DESTEK!

Takımın kötü gidişatının farkında olduğunu belirten Usta, teknik direktör Ersun Yanal'a da destek verdi.



Usta 'Bizim teknik direktör sorunumuz yok. Beşiktaş'ı yenip hedefimize yürüyeceğiz. Evet iyi durumda değiliz, evet istediğimiz sonuçları alamadık. Ama bu takım, iyi takım ortaya çıkan sonuçtan sadece Ersun Yanal sorumlu değil' dedi.



TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞIMIZ YOK

Basında çıkan yeni teknik direktör arıyorlar haberlerini yalanlayan Usta 'Beşiktaş maçının sonucu ne olursa olsun hocamızın arkasında duracağız' açıklamasında buldu. Alanyaspor mağlubiyetiyle ilgili en son sorgulanması gereken kişinin Yanal olmasını belirten Usta oyuncularının sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.



HOCAYA DA TAKIMA DA İNANIYORUM

Trabzonspor taraftarı ve camiasına da seslenen Usta 'Herkesin gıpta ettiği bir kadromuz var. Destek bekliyoruz. Bu takım gerekli tepkiyi verecek, hocamıza da takıma da inanıyorum' diye konuştu. Usta takım içinde de herhangi bir sorun olmadığını belirtti.