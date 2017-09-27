USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT'ye açıklamalarda bulundu.
Takımın kötü gidişatının farkında olduğunu belirten Usta, teknik direktör Ersun Yanal'a da destek verdi.
Usta 'Bizim teknik direktör sorunumuz yok. Beşiktaş'ı yenip hedefimize yürüyeceğiz. Evet iyi durumda değiliz, evet istediğimiz sonuçları alamadık. Ama bu takım, iyi takım ortaya çıkan sonuçtan sadece Ersun Yanal sorumlu değil' dedi.
TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞIMIZ YOK
Basında çıkan yeni teknik direktör arıyorlar haberlerini yalanlayan Usta 'Beşiktaş maçının sonucu ne olursa olsun hocamızın arkasında duracağız' açıklamasında buldu. Alanyaspor mağlubiyetiyle ilgili en son sorgulanması gereken kişinin Yanal olmasını belirten Usta oyuncularının sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
HOCAYA DA TAKIMA DA İNANIYORUM
Trabzonspor taraftarı ve camiasına da seslenen Usta 'Herkesin gıpta ettiği bir kadromuz var. Destek bekliyoruz. Bu takım gerekli tepkiyi verecek, hocamıza da takıma da inanıyorum' diye konuştu. Usta takım içinde de herhangi bir sorun olmadığını belirtti.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:15
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FAİR PLAY RUHUNA YAKIŞMADI!
Toplam 72
Yorum
ua formalarını çıkarmayı öğreteceklerdir
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ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"
Toplam 22
Yorum
denizgs bu başkanlar türkiyede çok konuşuyor. Hele bu adam dahada çok konuşuyor.
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USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 8
Yorum
5561 başkan aklını ersun la bozmuş Allah ıslah etsin.Allah Trabzonspor un yardımcısı olsun
USTA’DAN YANAL’A DESTEK! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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