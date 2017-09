"SORUMLULUK BENİM"

Teknik direktör Ersun Yanal, Onur ve Burak gibi idman öncesi bomba açıklamalar yaptı. Herkesin Alanyaspor maçında alınan sonuçtan dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Yanal, "Oyuncularımız, biz, yönetim kurulumuz... Herkes bu üzüntüsünü dile getirdi. Tribünlerde, yazılarla dile getirildi. Bizler bunun acısını hissettik ve bu olayın etkisini hâlâ hissediyoruz. Her şeyden önemlisi, Trabzonspor'un çok önemli değerleri var. Sonuç üzücü ama sonuç üzerinden giderek, sonuçla bağlantısı olmayan başlıklarla değerlerimizi yıpratmak ve onlar üzerinden bir takım söylemlerle gündem yaratmak iyi bir iş değil. Bu yapılmaması gereken, Trabzonspor'a zarar verecek bir şey" diye konuştu.

TAKIMA ZARAR VERİYOR ?

Trabzonspor kadrosunun zor kurulmuş ve iyi kurulmuş bir kadro olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Rakiplere baktığımızda çok önemli harcamalar yapmış, yeniden kadro kurmuş. Galibiyet veya mağlubiyetleri değerlendirip, sonuca göre yorum yapmak ve bir takım şeyleri değersizleştirmek Trabzonspor'a zarar veriyor. Herkes bir an önce sonuç alınmasını ister ama bu hemen olan bir şey değil. Bu takım yakında bu sonuçları alacak" dedi.

HER ÇALIŞMADA İMZAM VAR

Her türlü çalışmanın altında imzasının olduğunu söyleyen Yanal, "Buradaki her şeyin sorumlusu benim. Elimizden geldiğince, olanaklar dahilinde yaptığımız her türlü çalışmanın altında imzam var. Daha önce burada çalıştım çokça emek verdim, karşılığını aldım. Çok kısa süre içerisinde göreceksiniz ki, bu takımla gurur duyacaksınız. Değeri olmayan şeylere ve dedikodulara kulak asmayın" ifadelerini kullandı.

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ

Esteban hakkında konuşan Yanal, "Başının döndüğü ve daha fazla dayanamadığı bir ortamda maçtan çıkmıştır" dedi. Onur ile ilgili yapılan söylemlerin çok çirkin olduğunu da söyleyen tecrübeli hoca, "Onur'un iki çapraz bağı yok. Çok büyük fedakarlıklarla bir yerlere geliniyor. Herkes burada mutlu. Bu grupla birlikte Trabzonspor mutlu olacaktır. Yanlışları değil, doğruları tekrarlayalım. Güzel günler göreceğiz" açıklamasını yaptı.



Yunus Emre SEL