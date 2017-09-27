Onur Kıvrak isyan etti!

Kaptan Onur, hakkında çıkan haberlere isyan etti. Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında çok büyük bir keyif aldığını söyleyen tecrübeli eldiven, "Dün (önceki gün) arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Alanyaspor maçının ilk yarısında büyük bir keyif aldık ama ikinci yarıda işler değişti. Benim şahsi görüşüm bir defa iki defa bu tip olaylar bir takımın başına gelebilir. Bizim başımıza geldi. Bundan tabii ki gerekli dersleri çıkaracağız. Beşiktaş derbisini kazandığımızda her şey yoluna girecek" diye konuştu.

PARA TARTIŞMAM

TAKIMDA 10 yılının geçtiğini hatırlatan Onur, "Bir sakatlığım vardı, ciddi bir sakatlıktı. Herkesin bildiği bir sakatlıktı. Oynamak istememe rağmen olmadı. Oynamadım, bir baktım manşetlerde 'Onur parasını beğenmiyor' deniyor. 10 yıllık Trabzonspor kariyerimde para tartışması olmadı. Bu kulüpte kimsenin parası kalmamıştır, benim bu zamana kadar tüm elde ettiğim şeyler, bu camia sayesinde. Bir algı var, oynadığın zaman suçlu, oynamadığın zaman suçlu" dedi.

GİTMEM İSTENİYOR

Trabzonspor kariyerinde başka takımlardan teklifler aldığını söyleyen 29 yaşındaki kaleci, "Fırsatlar olmuştur gitmemişimdir. Beni ben yapan kulüp burası. Belki 'Onur çok uzun süre kaldı, gitmeli' diyen insanlar vardır, belki çalınan 2011 şampiyonluğunu çok dile getirdiğim için rahatsız olan insanlar vardır. Ben her zaman doğruyu söyleyen bir insanım" şeklinde konuştu.

SAKAT OYNUYORUM

Geçen sene Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçtan sonra MR'a gittiğini söyleyen Onur, "Sol çapraz bağımın kopuk olduğunu söylediler. Ben istesem ameliyat olur, yattığım yerden para kazanırdım. Ama yapmadım. Ben hala çapraz bağım kopuk oynuyorum. Bunlara rağmen hâlâ Onur şöyle, Onur böyle deniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, kalbimdeki Trabzonspor sevdası asla kazınmaz" ifadesini kullandı.