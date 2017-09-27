Onazi hırs küpü
Şans bulamamasına rağmen küsmek bir yana daha da fazla çalışan Nijeryalı orta sahadan hocasına mesaj: Göreve hazırım
Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Onazi, pimi çekilmiş bomba gibi... Sezon başında İngiltere transferi çalışma iznine takılan ve kulüpte kalan 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, bu dönem 3 maçta sadece 36 dakika forma giyse de küsmek yerine daha çok çalışıyor. Geçen sezon takımın en etkili isimlerinden olan yıldız oyuncu, bordo-mavililerin izin günlerinde de ekstra çalışıyor. Takımda tekrar ilk 11'e girmek için elinden geleni yapan Onazi "Oynamak için hazırım. Bana görev verildiği anda en iyisi için mücadele edeceğim" diye konuştu.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:41
-
ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
-
Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
-
JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
Onazi hırs küpü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.