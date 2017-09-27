Onazi hırs küpü

Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Onazi, pimi çekilmiş bomba gibi... Sezon başında İngiltere transferi çalışma iznine takılan ve kulüpte kalan 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, bu dönem 3 maçta sadece 36 dakika forma giyse de küsmek yerine daha çok çalışıyor. Geçen sezon takımın en etkili isimlerinden olan yıldız oyuncu, bordo-mavililerin izin günlerinde de ekstra çalışıyor. Takımda tekrar ilk 11'e girmek için elinden geleni yapan Onazi "Oynamak için hazırım. Bana görev verildiği anda en iyisi için mücadele edeceğim" diye konuştu.