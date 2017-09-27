 Onazi hırs küpü – Fotomaç – 27 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Onazi hırs küpü

    Onazi hırs küpü

    Şans bulamamasına rağmen küsmek bir yana daha da fazla çalışan Nijeryalı orta sahadan hocasına mesaj: Göreve hazırım

    Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Onazi, pimi çekilmiş bomba gibi... Sezon başında İngiltere transferi çalışma iznine takılan ve kulüpte kalan 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, bu dönem 3 maçta sadece 36 dakika forma giyse de küsmek yerine daha çok çalışıyor. Geçen sezon takımın en etkili isimlerinden olan yıldız oyuncu, bordo-mavililerin izin günlerinde de ekstra çalışıyor. Takımda tekrar ilk 11'e girmek için elinden geleni yapan Onazi "Oynamak için hazırım. Bana görev verildiği anda en iyisi için mücadele edeceğim" diye konuştu.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onazi hırs küpü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.