ESTEBA KRİZİ!
Alanya maçının ikinci yarısına çıkmak istemeyen Kosta Rikalı eldiven iki gündür de ‘iyi değilim’ diyerek idmanlara katılmıyor. Esteban’ı kaleci atrenörü Dağdelen fırçalamış
Fırtına'da Esteban krizi yaşanıyor. Hatalı gol yediği Alanya maçının ikinci yarısına başının döndüğü gerekçesiyle çıkmayan Kosta Rikalı eldiven, önceki akşam idmana katılmadı. Teknik ekibin ısrarı ve sağlık kurulunun durumunda herhangi bir engel olmadığını vurgulamasına rağmen 28 yaşındaki kaleci, dün iki çalışmada da yer almadı.
Sabah saatlerinde kulübe gelmesine rağmen idmana çıkmayan Esteban'ın moralinin bozuk olduğunu ve kendisini iyi hissetmediğini yinelediği öğrenildi. Tecrübeli kaleciyi uyaracak olan teknik ekip, yönetime de rapor verecek. Bu arada Esteban'ın Alanyaspor maçının devre arasında yediği hatalı gol nedeniyle kaleci antrenörü Altay Dağdelen tarafından sert şekilde ikaz edildiği öğrenildi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 06:51
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