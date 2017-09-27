 BURUK SEVİNÇ – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    BURUK SEVİNÇ

    BURUK SEVİNÇ

    Trabzonsporlu Kucka, şu ana kadar 2 gol attı. Fırtına Slovak orta sahanın fileleri sarstığı 2 karşılaşmayı da kazanamadı

    Sezon başında Milan'dan transfer edilen Kucka, ilk 6 haftalık bölümde 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ancak bordo-mavililer 30 yaşındaki Slovak yıldız sahanın gol sevinci yaşadığı 2 maçı da kazanamadı. Trabzonspor'un 3-2 mağlup olduğu Göztepe ve 4-3 kaybedilen Alanyaspor sınavlarında takımını 1-0 öne geçiren golleri atan Kucka, iki karşılaşmadan da yenik ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. 30 yaşındaki orta sahanın Trabzonspor formasıyla ligde attığı iki gol de maçların ilk 10 dakikalarında geldi.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:29
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