BURUK SEVİNÇ

Sezon başında Milan'dan transfer edilen Kucka, ilk 6 haftalık bölümde 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ancak bordo-mavililer 30 yaşındaki Slovak yıldız sahanın gol sevinci yaşadığı 2 maçı da kazanamadı. Trabzonspor'un 3-2 mağlup olduğu Göztepe ve 4-3 kaybedilen Alanyaspor sınavlarında takımını 1-0 öne geçiren golleri atan Kucka, iki karşılaşmadan da yenik ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. 30 yaşındaki orta sahanın Trabzonspor formasıyla ligde attığı iki gol de maçların ilk 10 dakikalarında geldi.