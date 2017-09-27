BURUK SEVİNÇ
Trabzonsporlu Kucka, şu ana kadar 2 gol attı. Fırtına Slovak orta sahanın fileleri sarstığı 2 karşılaşmayı da kazanamadı
Sezon başında Milan'dan transfer edilen Kucka, ilk 6 haftalık bölümde 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ancak bordo-mavililer 30 yaşındaki Slovak yıldız sahanın gol sevinci yaşadığı 2 maçı da kazanamadı. Trabzonspor'un 3-2 mağlup olduğu Göztepe ve 4-3 kaybedilen Alanyaspor sınavlarında takımını 1-0 öne geçiren golleri atan Kucka, iki karşılaşmadan da yenik ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. 30 yaşındaki orta sahanın Trabzonspor formasıyla ligde attığı iki gol de maçların ilk 10 dakikalarında geldi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:29
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
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Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
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Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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Toplam 16
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ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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