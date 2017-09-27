Burak Yılmaz: ''Beşiktaş’ı yeneceğiz''

Fırtına'nın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, umut veren açıklamalar yaptı. Trabzonspor camiası olarak, Alanyaspor mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlerine aldıklarını söyleyen Burak Yılmaz, "Bu skorun acısını çekmeye razıyız. Şimdi önümüze bakıyoruz, Beşiktaş maçı var. Gerekli analizleri yaptık. Belki de böyle bir mağlubiyet bizim için uyanış oldu" diye konuştu.

İŞİ BİLENLER VAR

Alanyaspor maçının devre arasına kadar her şeyin çok iyi gittiğini söyleyen Burak, "Skor değişiminden sonra ise her şey kötüye gitti. Allah'ın izniyle Beşiktaş maçını kazanıp önümüze bakacağız. Alanya sınavında basiretimiz bağlandı. Hepimiz çok üzgünüz. Ama burada bu krizi yönetmesini bilen insanlar var. Bu üzüntüyü üzerimizden atmamız gerekiyordu. Kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda bunları konuştuk" açıklamasını yaptı.

ÇIKMAK İSTEDİ

Kendisinin sakatlık durumu ve Esteban'ın Alanya maçının devre arasında oyundan çıkması hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Oyundan çıkmak isteğinde o gün kendisinin yanındaydım. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Kendisi çıkmak istedi. Sıkıntısı vardı" ifadesini kullandı.