Bordo-mavili takımda alınan kötü sonuçların yankıları sürüyor. Ligin ilk 6 haftasında aldığı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle lider G.Saray'ın 8 puan gerisinde kalan Trabzonspor, zirve yarışında da erken havlu atma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Taraftarlar, tercihleri ile saç baş yolduran Ersun Yanal'a tepki göstermeye devam ederken, "Bir ileri iki geri nere kadar! Bu takım Yanal'la şampiyonluğa oynayamaz" yorumlarında bulundu.