Bir ileri iki geri
Bordo-mavili takımda alınan kötü sonuçların yankıları sürüyor. Ligin ilk 6 haftasında aldığı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle lider G.Saray'ın 8 puan gerisinde kalan Trabzonspor, zirve yarışında da erken havlu atma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Taraftarlar, tercihleri ile saç baş yolduran Ersun Yanal'a tepki göstermeye devam ederken, "Bir ileri iki geri nere kadar! Bu takım Yanal'la şampiyonluğa oynayamaz" yorumlarında bulundu.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:43
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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