TRABZONSPOR'DA ONUR KIVRAK İSYAN ETTi

Trabzonspor'un yıldız futbolcu kaleci Onur Kıvrak, Beşiktaş maçı öncesi gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alanyaspor mağlubiyetiyle ilgili konuşan ve hakkında çıkan haberlere isyan eden Onur Kıvrak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Onur Kıvrak'tan sakatlık ve 2010/2011 açıklaması

Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak ise şu açıklamaları yaptı:



"BEŞİKTAŞ'I YENERSEK HER ŞEY YOLUNA GİRECEKTİR"



Kralın söylediği gibi ilk yarı hayatımın en güzel filmlerinden birini izliyormuşuz gibi izledim. Çok zevk aldım oynadığımız futboldan. İkinci yarı işler istemediğimiz gibi gitti. Böyle maçlar 1-2 kere olur ve maalesef bizim başımıza geldi. Bundan dersler çıkardık. En kısa sürede kurtulup, Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. Beşiktaş maçını kazandığımız takdirde her şey yoluna girecektir.



"BELKİ DE 2011'İ HATIRLIYORUM DİYE SEVMİYORLAR BENİ"



Benim burada 10 yılım geçti. Bir sakatlığım var, ciddi sakatlığımdı. Herkesin bildiği bir şey. Bir yırtık. Oynamak istememe rağmen oynayacak durumda değildim. Oynasaydım 2-3 aylardan bahsediliyordu. Oynamadım, manşetlerde abuk sabuk haberler gördüm. Onur parasını beğenmiyor diyorlar. Ben 10 yıldır Trabzon'da para konusunda ne tartışmışlığım vardır, ne de konuşmuşluğum vardır. Kulübümle aramdadır. Trabzonspor'da kimsenin parası kalmamıştır. Ben bu zamana kadar her şeyimi Trabzonspor sayesinde elde ettim. Maalesef algı var. Oynadığım zaman suçlu, oynamadığım zaman suçlu. 10 yıl içerisinde fırsatlar doğdu, gitmemişimdir. Çünkü gitmemişimdir. Belki beni gördüklerinde kaçan, çalınan şampiyonluk akıllarına geliyor olabilir, ya da ben sürekli bunu konuşuyorum diye beni sevmiyor olabilirler ama maalesef bir algı var."