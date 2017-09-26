TRABZONSPOR'DA BEŞİKTAŞ MESAİSİ

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda bordo mavililer iki grup halinde ısınmanın ardından denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi.



Kucka ve Esteban'ın antrenmanda yer almadığı, Okay'ın ise salonda çalıştığı belirtildi. Trabzonspor, bu akşam saat 18.30'da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.