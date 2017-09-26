 TRABZONSPOR'DA BEŞİKTAŞ MESAİSİ – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    TRABZONSPOR'DA BEŞİKTAŞ MESAİSİ

    TRABZONSPOR'DA BEŞİKTAŞ MESAİSİ

    Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda bordo mavililer iki grup halinde ısınmanın ardından denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

    Kucka ve Esteban'ın antrenmanda yer almadığı, Okay'ın ise salonda çalıştığı belirtildi. Trabzonspor, bu akşam saat 18.30'da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:22
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