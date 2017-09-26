TRABZONSPOR'DA BEŞİKTAŞ MESAİSİ
Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda bordo mavililer iki grup halinde ısınmanın ardından denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi.
Kucka ve Esteban'ın antrenmanda yer almadığı, Okay'ın ise salonda çalıştığı belirtildi. Trabzonspor, bu akşam saat 18.30'da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:22
-
"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 84
Yorum
TARIK FENERİ TEBRİK EDERİM HAVASINI İNDİRDİ BİRİLERİNİN
-
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI
Toplam 42
Yorum
BBB Duyan raporuna yazar demişim beyini idrak eden arkadaş. Önce okuduğunu anla..Sen koro halinde stadda edilen küfürlere, yöneticine bak!!
-
Bruma'dan Beşiktaş'a övgü
Toplam 5
Yorum
dost hayal dünyasında yaşamayalım gerçekleri görelim Hakem gördüğünü çaldı ortalığı daha fazla bulandırmayalım
TRABZONSPOR'DA BEŞİKTAŞ MESAİSİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.