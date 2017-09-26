Onur kıvrak isyan etti

Sakatlığı nedeniyle Başakşehir ve Alanya maçlarında forma giyemeyen kaleci Onur, kendisi için üretilen spekülasyonlara isyan etti. Onur, kaburgasında 5 cm'lik yırtık olduğunu belirterek, "MR kağıdı ile ortalıkta gezip milleti ikna mı etmem gerek. Ben bundan önce sakat çok maç oynadım. Yine oynamak istedim ama Ersun hocam 'Şimdi risk edersem, derbide olamazsın' diyerek bunu kabul etmedi" diye konuştu.



BUNLARA İNANMAYIN

29 yaşındaki eldiven, "Benim için 'sakat değil, bilerek oynamıyor' diyorlar. Bu yalanlara ve dedikodulara karşı sabır taşı olsa çatlar. Kimler olduğu ve kime hizmet ettikleri belli. Amaçları benim üzerinden Trabzonspor'a saldırmak. Bu forma için ölürüm ben. Bulanık suda balık avlamak isteyenler, amaçlarına ulaşamayacak. Beşiktaş derbisinde sahada olacağım ve yine elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımız bu dedikoduculara inanmasın" dedi.



BENİ GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Onur'un sosyal medyaya dikkat çeken bir görüntüsü düstü. Slovakya kampına ait bu videoda tecrübeli eldiven, bir taraftarın "Iyi Trabzonlu oldun ya" demesinden sonra "11. seneye gidiyorum. Benim kadar Trabzonlu var mı? Bazı taraftar grupları beni göndermek istiyor ama insallah burada futbolu bırakırım. Tek istegim bu" ifadesini kullandı.