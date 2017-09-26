Onur kıvrak isyan etti
Kaptan Onur, “Benim için ‘sakat değil, bilerek oynamıyor’ diyorlar. Bu yalanlara ve dedikodulara karşı sabır taşı olsa çatlar” diye isyan etti.
Sakatlığı nedeniyle Başakşehir ve Alanya maçlarında forma giyemeyen kaleci Onur, kendisi için üretilen spekülasyonlara isyan etti. Onur, kaburgasında 5 cm'lik yırtık olduğunu belirterek, "MR kağıdı ile ortalıkta gezip milleti ikna mı etmem gerek. Ben bundan önce sakat çok maç oynadım. Yine oynamak istedim ama Ersun hocam 'Şimdi risk edersem, derbide olamazsın' diyerek bunu kabul etmedi" diye konuştu.
BUNLARA İNANMAYIN
29 yaşındaki eldiven, "Benim için 'sakat değil, bilerek oynamıyor' diyorlar. Bu yalanlara ve dedikodulara karşı sabır taşı olsa çatlar. Kimler olduğu ve kime hizmet ettikleri belli. Amaçları benim üzerinden Trabzonspor'a saldırmak. Bu forma için ölürüm ben. Bulanık suda balık avlamak isteyenler, amaçlarına ulaşamayacak. Beşiktaş derbisinde sahada olacağım ve yine elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımız bu dedikoduculara inanmasın" dedi.
BENİ GÖNDERMEK İSTİYORLAR
Onur'un sosyal medyaya dikkat çeken bir görüntüsü düstü. Slovakya kampına ait bu videoda tecrübeli eldiven, bir taraftarın "Iyi Trabzonlu oldun ya" demesinden sonra "11. seneye gidiyorum. Benim kadar Trabzonlu var mı? Bazı taraftar grupları beni göndermek istiyor ama insallah burada futbolu bırakırım. Tek istegim bu" ifadesini kullandı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:30
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 46
Yorum
merlin balon bjk yi şişirmeye devam.2 yıldır Q7 almadığı kartları alsa ne olurdu.merak ediyorum..
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HAYDİ KARTALIM VUR PENÇENİ
Toplam 12
Yorum
QwZx Yarın seni bu sayfalarda göreceğimi zannetmiyorum Laıpzıgli.!
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 46
Yorum
rakibin biri anadolu olsa 8,5 olurdu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 5 kırmızı kart ve 2 penaltı kararı veren Ali Palabıyık'ın derbi notunun 7.9 olduğu öğrenildi.
Onur kıvrak isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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