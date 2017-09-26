LiDERLiK SOSA’YA VERiLiYOR
Bordo -mavili kulüpte kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Ersun Yanal, Sosa'ya özel sorumluluk verdi. Arjantinli 10 numaranın takımı sahada domine etmesi ve diğer arkadaşlarının da performansını artırmak için özel çaba sarf etmesi istendi. Eski takımı Beşiktaş'ı yakından takip eden isimlerden olan Sosa'nın sorumluluğu kabul ettiği ve karşılaşma öncesi teknik direktör Yanal ile de bir görüşme yapmayı planladığı ifade edildi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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