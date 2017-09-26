 LiDERLiK SOSA’YA VERiLiYOR – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    LiDERLiK SOSA’YA VERiLiYOR

    LiDERLiK SOSA’YA VERiLiYOR

    Bordo -mavili kulüpte kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Ersun Yanal, Sosa'ya özel sorumluluk verdi. Arjantinli 10 numaranın takımı sahada domine etmesi ve diğer arkadaşlarının da performansını artırmak için özel çaba sarf etmesi istendi. Eski takımı Beşiktaş'ı yakından takip eden isimlerden olan Sosa'nın sorumluluğu kabul ettiği ve karşılaşma öncesi teknik direktör Yanal ile de bir görüşme yapmayı planladığı ifade edildi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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