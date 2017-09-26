KÖR MÜSÜN?
Bordo -mavili takımın stoperi Durica'nın eşi Magdalena Sebestova, kocasını eleştiren bir kişiye cevap verdi. Sebestova, Durica'ya 'neden bu kadar kötüydün' diye soran birine "Kör müsün, hayatında stoper oynamamış biriyle oynuyor, tek başına oynuyor" şeklinde cevap verdi. 35 yaşındaki Slovak futbolcu, Alanyaspor maçında orta saha futbolcusu Okay Yokuşlu ile birlikte stoperde görev yapmıştı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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