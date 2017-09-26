Bordo -mavili takımın stoperi Durica'nın eşi Magdalena Sebestova, kocasını eleştiren bir kişiye cevap verdi. Sebestova, Durica'ya 'neden bu kadar kötüydün' diye soran birine "Kör müsün, hayatında stoper oynamamış biriyle oynuyor, tek başına oynuyor" şeklinde cevap verdi. 35 yaşındaki Slovak futbolcu, Alanyaspor maçında orta saha futbolcusu Okay Yokuşlu ile birlikte stoperde görev yapmıştı.







