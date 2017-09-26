İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TARİH YAZACAK 11'İ

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalısacak. Besiktas, Leipzig'i yenerse 6 puana ulasarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak. Siyah-beyazlı takımla Leipzig arasındaki mücadele, saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Fabri ; Medel, Pepe, Tosic, Caner ; Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ; Cenk Tosun



LEIPZIG'İN 11'İ: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Ilsanker, Forsberg, Sabitzer, Demme, Poulsen, Timo Werner