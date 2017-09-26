 İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TARİH YAZACAK 11'İ – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TARİH YAZACAK 11'İ

    İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TARİH YAZACAK 11'İ

    Gruptaki ilk maçta deplasmanda Porto’yu deviren Kara Kartallar, bugün 21.45'te Vodafone Park'ta taraftarları önünde Bundesliga temsilcisi Leipzig'le kağışacak. Alman ekibini mağlup ederek 2’de 2 yapmayı hedefleyen Beşiktaş’ta cezalı oyuncu yok. Adriano ve Gökhan’ın durumları ise maç saatinde netleşecek

    Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalısacak. Besiktas, Leipzig'i yenerse 6 puana ulasarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak. Siyah-beyazlı takımla Leipzig arasındaki mücadele, saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak.

    BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Fabri ; Medel, Pepe, Tosic, Caner ; Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ; Cenk Tosun

    LEIPZIG'İN 11'İ: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Ilsanker, Forsberg, Sabitzer, Demme, Poulsen, Timo Werner

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:08
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