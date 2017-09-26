FIRTINA EN AGRESiF TAKIMLARDAN BiRi
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 22 sarı kart gören Trabzonspor, 22 sarı kart gören Kardemir Karabükspor ve 21 sarı, 1 kırmızı kart gören Atiker Konyaspor ile birlikte 26 sarı kartlı Medipol Başakşehir'in ardından en çok kart gören takımlar arasında yer aldı. 6 haftalık bölümde 11 sarı kart gören Aytemiz Alanyaspor ise ligde en az kart gören ekip oldu.
Fırtına'da 3'er sarı kartı bulunan sol bek Mas ile orta saha Kucka ceza sınırında yer alıyor. Pazar günü Besiktas ile karsılasacak bordo-mavililerde Mas ile Kucka bu maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 8'inci haftasındaki Akhisarspor karsılasmasında forma giyemeyecek.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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