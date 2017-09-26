EVİNİ BORDO-MAVİYE BOYADI!
Trabzonspor taraftarı alınan kötü sonuçlara rağmen takımını yalnız bırakmıyor. Düzce’de yaşayan Trabzonspor taraftarı Mustafa Akdağ, özel yaptırdığı boya ile evini bordo-mavi renklere boyadı.
Oto lastik tamiri yapan Mustafa Akdağ 21 yıl önce Trabzon'dan gelerek Düzce'ye yerleşti. Doğuştan Trabzonspor sevdalısı olan Akdağ, yeni sezonda alınan kötü sonuçlara karşın takımına destek olmak için evini bordo-maviye boyadı.
Akdağ, "2 yaşındaki çocuğuma hala Trabzon sporun aşkını öğretmeye çalışıyorum. Ama nedense bu Trabzonspor'u çekemeyenler var. Bunların başında birincisi federasyon. 2012-2013 yılı sezonunda bizim şampiyonluğumuzu çalmıştır. Halen daha vermemeye devam ediyor. Ama yerin üstü varsa altı da var, orada görüşeceğiz. Trabzonspor bizim hayatımızda olmazsa olmazlardan biri. Ben Trabzonspor ile yatıyorum, Trabzonspor ile kalkıyorum.
Trabzonspor yenildiği zaman üzülüyorum. Benim 25 yaşında bir oğlum var, Trabzonspor yenildiği zaman hüngür hüngür ağlıyor. Bunu ağlatanlara yazıklar olsun, ben o çocuğumu 25 yaşına kadar ağlatmadım. Trabzonspor çok farklı bir şey, Trabzonspor benim gönlümün içinde hayatımın bir parçası" dedi.
BOYASI ÖZEL YAPIM
Piyasada bordo-mavi renkler olmadığı için evin boyaları da özel olarak yapıldı. Trabzonspor formasındaki renklere bağlı kalmak isteyen Mustafa Akdağ, evini boyattığı bordo-mavi rengi bulmak için çok uğraştığını, boyayı 5 bin 500 TL karşılığında özel yaptırdığını belirtti. Akdağ, "İsterse 20 bin vereyim yeter ki Trabzonspor gönlümden silinmesin" diye konuştu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 12:41
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GURUR DUYDUM
Toplam 3
Yorum
rvp rvp sana hıc bır sey dıyemem senı sakat alan yonetım tabıkı buyuk baskan azız yıldırım evet buyuk baskan dıyorum fenerı transfer yapamayacak
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EVİNİ BORDO-MAVİYE BOYADI!
Toplam 1
Yorum
Q 7 TABİ SIKINTILI OLURSUN. SEZON BAŞUNDAN BERİ BAS BAS BAĞIRIYORUZ SANA BAŞKANIM ERSUNU GÖNDER SEZONU BİZE ZEHİR ETME DİYE DİNLEMİYORSUN
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HAYDİ KARTALIM VUR PENÇENİ
Toplam 16
Yorum
GFB Biz pisirdik siz yiyin KARDESIMIZ LEIGZIG.
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