ERSUN YANAL'DAN 4-3'LÜK AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI YORUMU
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 4-3 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada "Alınan sonuçların hepsinin sorumlusu benim" dedi.
Yanal'ın açıklamaları şöyle: "Bu acının bizde yaşatttığı etkiyi birçok yerde görüyoruz. Trabzonspor'un çok önmli değerleri var. Şu anda bizler varız. Çok değerli bir oyuncu kadromuz var. Sonuç üzücü ama sonuç üzerinden giderek değerlerimizi yıpratmak ve onların üzerinden hesaplaşmak, gündem yaratmak hiç kimsenin işine gelecek bir iş değil. Bu bence yapılmaması gereken ve Trabzonspor'a zarar verecek birşey. Sonuca göre değerlendirmede bulunup bir takım şeyleri değersizleştirmek Trabzonspor'a çok ciddi zarar veriyor. Bu sonuçların hepsinin sorumlusu benim."
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 19:52
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
karakartal Burda tek masum hakem ve onu atayanlar galiba.
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
BBB Palabıyık soyisimli, elindekini bekçi düdüğü gibi kullanan zat ne olacak? Nihayetinde, maçı çığırından çıkararak bu cezalara sebep oldu.
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
Ferhat Korkmayin TFF ebedi Dostlari FBJK ikisinede birsey yapmaz baksana senol güzel bogazliyor sorun yok berat. Iki takimada ceza gelmez 3 kurus
ERSUN YANAL'DAN 4-3'LÜK AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI YORUMU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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