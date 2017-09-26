ERSUN YANAL'DAN 4-3'LÜK AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI YORUMU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 4-3 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada "Alınan sonuçların hepsinin sorumlusu benim" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hafta sonu Beşiktaş'la oynanacak maç öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam büyük şok yaştana 4-3'lük Aytemiz Alanyaspor maçına da değindi ve ""Alınan sonuçların hepsinin sorumlusu benim" dedi.



Yanal'ın açıklamaları şöyle: "Bu acının bizde yaşatttığı etkiyi birçok yerde görüyoruz. Trabzonspor'un çok önmli değerleri var. Şu anda bizler varız. Çok değerli bir oyuncu kadromuz var. Sonuç üzücü ama sonuç üzerinden giderek değerlerimizi yıpratmak ve onların üzerinden hesaplaşmak, gündem yaratmak hiç kimsenin işine gelecek bir iş değil. Bu bence yapılmaması gereken ve Trabzonspor'a zarar verecek birşey. Sonuca göre değerlendirmede bulunup bir takım şeyleri değersizleştirmek Trabzonspor'a çok ciddi zarar veriyor. Bu sonuçların hepsinin sorumlusu benim."



