 ERSUN YANAL KADERİNİ BELİRLEYECEK – Fotomaç – 26 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    KADERİNİ BELİRLEYECEK

    ERSUN YANAL KADERİNİ BELİRLEYECEK

    Trabzonspor'da geleceği tartışma konusu olan Teknik Direktör , bordo-mavili takımın başında bugüne kadar galibiyeti bulunmadığı Beşiktaş karşısında kritik maça çıkacak. Tecrübeli teknik adam hem takımın hemde kendi kaderini belirleyecek.

    Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kritik haftaya giriyor. Arzu edilen sonuçların gelmemesi üzerine sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçına dönüm noktası olarak bakarken, Teknik Direktör da hem kendinin hemde bordo-mavili takımın bu sezon ki kaderini belirleyecek.

    Yanal, Beşiktaş'a karşı şansızlığını kırmak istiyor
    Trabzonspor, kritik haftayı 3 puanla kapatmak isterken, Ersun Yanal da Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kırmayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaşan Yanal, söz konusu maçlarda 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

    Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

    08.04.2017 - Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4
    05.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1
    03.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2
    07.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0
    15.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1
    11.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (Türkiye Kupası)
    14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0
    16.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ERSUN YANAL KADERİNİ BELİRLEYECEK haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.