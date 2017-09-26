ERSUN YANAL KADERİNİ BELİRLEYECEK
Trabzonspor'da geleceği tartışma konusu olan Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında bugüne kadar galibiyeti bulunmadığı Beşiktaş karşısında kritik maça çıkacak. Tecrübeli teknik adam hem takımın hemde kendi kaderini belirleyecek.
Yanal, Beşiktaş'a karşı şansızlığını kırmak istiyor
Trabzonspor, kritik haftayı 3 puanla kapatmak isterken, Ersun Yanal da Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kırmayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaşan Yanal, söz konusu maçlarda 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:
08.04.2017 - Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4
05.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1
03.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2
07.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0
15.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1
11.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (Türkiye Kupası)
14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0
16.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 11:08
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 46
Yorum
merlin balon bjk yi şişirmeye devam.2 yıldır Q7 almadığı kartları alsa ne olurdu.merak ediyorum..
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HAYDİ KARTALIM VUR PENÇENİ
Toplam 12
Yorum
QwZx Yarın seni bu sayfalarda göreceğimi zannetmiyorum Laıpzıgli.!
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 46
Yorum
rakibin biri anadolu olsa 8,5 olurdu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 5 kırmızı kart ve 2 penaltı kararı veren Ali Palabıyık'ın derbi notunun 7.9 olduğu öğrenildi.
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