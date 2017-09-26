Trabzonspor'un forveti Burak Yılmaz, şanssız bir dönemden geçtiklerini söyledi. Alanyaspor karsısında böyle bir yenilginin alınmasının kendilerini çok üzdüğünü belirten Burak, "Taraftarlarımızın da ne kadar üzüldüğünün farkındayız. Bu yenilgiyi önümüzdeki ilk maç olan Beşiktaş karsısında telafi etmek zorundayız. Taraftarımıza özür borcumuz var" dedi.