 BORCUMUZ VAR – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    BORCUMUZ VAR

    BORCUMUZ VAR

    'un forveti , şanssız bir dönemden geçtiklerini söyledi. Alanyaspor karsısında böyle bir yenilginin alınmasının kendilerini çok üzdüğünü belirten Burak, "Taraftarlarımızın da ne kadar üzüldüğünün farkındayız. Bu yenilgiyi önümüzdeki ilk maç olan Beşiktaş karsısında telafi etmek zorundayız. Taraftarımıza özür borcumuz var" dedi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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