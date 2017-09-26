BORCUMUZ VAR
Trabzonspor'un forveti Burak Yılmaz, şanssız bir dönemden geçtiklerini söyledi. Alanyaspor karsısında böyle bir yenilginin alınmasının kendilerini çok üzdüğünü belirten Burak, "Taraftarlarımızın da ne kadar üzüldüğünün farkındayız. Bu yenilgiyi önümüzdeki ilk maç olan Beşiktaş karsısında telafi etmek zorundayız. Taraftarımıza özür borcumuz var" dedi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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