BILIC BOMBASI
Trabzonspor, pazar günü mağlup olursa teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılacak. West Ham’da son günlerini geçiren Hırvat hoca ile masaya oturulacak
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın koltuğu sallanmaya başladı. 3-0 öne geçildikten sonra 4-3 yenik bitirilen Aytemiz Alanyaspor maçından sonra iyiden iyiye artan eleştirilerin dozu, Trabzonspor yönetiminde de taşları yerinden oynattı. Başkan Muharrem Usta'nın "Yanal ile devam edeceğiz" tavrına rağmen bordo-mavili yönetimin formsuz hoca ile yolların ayrılması yönünde fikir birliğine varması Karadeniz ekibinde teknik direktör adaylarının da şimdiden ortaya çıkmasına yol açtı. Beşiktaş derbisinde alınacak sonuca göre Ersun Yanal ile ilgili nihai bir karara varması beklenen Trabzonspor'da Slaven Bilic'in de ismi gündeme geldi.
KARTAL iLE 37 GALiBiYET
Milli Takım maçlarına verilen arada teknik direktör değişikliği yapacağı iddia edilen Trabzonspor'un West Ham'dan ayrılması beklenen Hırvat hocayı gündemine aldığı ve olası bir Yanal vedasının ardından Bilic ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi. West Ham United ile İngiltere Premier Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapan Slaven Bilic'in kaderinin Swansea maçından sonra belli olması bekleniyor. 2013 ile 2015 arasında Beşiktaş'ı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam toplam 37 galibiyet almıştı. 16 kez kaybeden, 12 kez de sahadan berabere ayrılan Bilic'in Türkiye'yi tanıması avantaj olarak görülüyor.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:18
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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