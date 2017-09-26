BEŞİKTAŞ MESAİSİ BAŞLADI
Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı. Esteban, Okay ve Kucka'nın çalışmalarda yer almadığı belirtildi. Bordo maviler yarın saat 11.00 ve 18.30'da yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:43
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İDDAA GERİ ADIM ATTI
Toplam 1
Yorum
ultra 35 Daha indereceksiniz oranları 13. hafta 1.5 a düşer..
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"WENGER'İ KASTETTİM"
Toplam 22
Yorum
Fb'li Bir fenerbahçeli olarak yonetimdeki bazi yoneticileri bizde kiiyoruz. Hepsi toplansa bir Ali Koç yapmaz!
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Devler takipte
Toplam 4
Yorum
yorum 2 birazda beceri var ama yetenekli süper öngörülü oyunu iyi okuyan bi yıldız değil aslada olamaz abartmayın insanları ki işlerini yapsınlar
BEŞİKTAŞ MESAİSİ BAŞLADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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