BEŞİKTAŞ MESAİSİ BAŞLADI

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı. Esteban, Okay ve Kucka'nın çalışmalarda yer almadığı belirtildi. Bordo maviler yarın saat 11.00 ve 18.30'da yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.