 BEŞİKTAŞ MESAİSİ BAŞLADI – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    BEŞİKTAŞ MESAİSİ BAŞLADI

    BEŞİKTAŞ MESAİSİ BAŞLADI

    Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı. Esteban, Okay ve Kucka'nın çalışmalarda yer almadığı belirtildi. Bordo maviler yarın saat 11.00 ve 18.30'da yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:43
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