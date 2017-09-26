 BEŞİKTAŞ - LEIPZIG (CANLI ANLATIM) – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    - LEIPZIG (CANLI ANLATIM)

    BEŞİKTAŞ - LEIPZIG (CANLI ANLATIM)

    Gruptaki ilk maçta deplasmanda Porto’yu deviren Kara Kartallar, Vodafone Park'ta taraftarları önünde Bundesliga temsilcisi 'le karşılaşıyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi 'i konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalısacak. Besiktas, Leipzig'i yenerse 6 puana ulasarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak. Siyah-beyazlı takımla Leipzig arasındaki mücadele, saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak.

    STAT: Vodafone Park

    HAKEMLER: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin (Rusya)

    BEŞİKTAŞ: Fabricio, Medel, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

    LEPZIG: Gulacsi, Demme, Orban, Uppamecano, Halstenberg, Ilsanker, Keita, Sabitzer, Forsberg, Augustin, Werner

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:47
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