BEŞİKTAŞ - LEIPZIG (CANLI ANLATIM)

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalısacak. Besiktas, Leipzig'i yenerse 6 puana ulasarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak. Siyah-beyazlı takımla Leipzig arasındaki mücadele, saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin (Rusya)

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Medel, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

LEPZIG: Gulacsi, Demme, Orban, Uppamecano, Halstenberg, Ilsanker, Keita, Sabitzer, Forsberg, Augustin, Werner



