BEŞİKTAŞ - LEIPZIG (CANLI ANLATIM)
Gruptaki ilk maçta deplasmanda Porto’yu deviren Kara Kartallar, Vodafone Park'ta taraftarları önünde Bundesliga temsilcisi Leipzig'le karşılaşıyor
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalısacak. Besiktas, Leipzig'i yenerse 6 puana ulasarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak. Siyah-beyazlı takımla Leipzig arasındaki mücadele, saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak.
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin (Rusya)
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Medel, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
LEPZIG: Gulacsi, Demme, Orban, Uppamecano, Halstenberg, Ilsanker, Keita, Sabitzer, Forsberg, Augustin, Werner
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:47
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
karakartal Burda tek masum hakem ve onu atayanlar galiba.
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
BBB Palabıyık soyisimli, elindekini bekçi düdüğü gibi kullanan zat ne olacak? Nihayetinde, maçı çığırından çıkararak bu cezalara sebep oldu.
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
Ferhat Korkmayin TFF ebedi Dostlari FBJK ikisinede birsey yapmaz baksana senol güzel bogazliyor sorun yok berat. Iki takimada ceza gelmez 3 kurus
BEŞİKTAŞ - LEIPZIG (CANLI ANLATIM) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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