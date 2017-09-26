 Arma Almanya’da – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    Arma Almanya’da

    Arma Almanya’da

    Almanya Bundesliga 2 ekibi Bochum'un taraftarları, İngolstadt maçı öncesinde UEFA Kupası'nda yer aldıkları 1997-98 sezonunu anan bir koreografi hazırladı. Koreografide o sezon Bochum'la karşılaşan logosu da yer aldı. Tribünlerin fotoğrafları kısa süre içerisinde bordo-mavili taraftarların da ilgisini çekti ve sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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