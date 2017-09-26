Arma Almanya’da
Almanya Bundesliga 2 ekibi Bochum'un taraftarları, İngolstadt maçı öncesinde UEFA Kupası'nda yer aldıkları 1997-98 sezonunu anan bir koreografi hazırladı. Koreografide o sezon Bochum'la karşılaşan Trabzonspor logosu da yer aldı. Tribünlerin fotoğrafları kısa süre içerisinde bordo-mavili taraftarların da ilgisini çekti ve sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:03
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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