Arma Almanya’da

Almanya Bundesliga 2 ekibi Bochum'un taraftarları, İngolstadt maçı öncesinde UEFA Kupası'nda yer aldıkları 1997-98 sezonunu anan bir koreografi hazırladı. Koreografide o sezon Bochum'la karşılaşan Trabzonspor logosu da yer aldı. Tribünlerin fotoğrafları kısa süre içerisinde bordo-mavili taraftarların da ilgisini çekti ve sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.