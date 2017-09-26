 ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

    ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

    Süper Lig’in ilk 6 haftasında 3 kalecisinin de forma şansı bulduğu , kalesini gole kapatamadı. Onur, Esteban ve Uğurcan beklentilerin altında kaldı

    Lig'in ilk 6 haftalık bölümünde 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 8 puan toplayan, zirvenin 8 puan gerisinde 9'uncu sırada yer alan bordo-mavililerde, kaleciler Onur, Esteban ve Uğurcan Çakır sezona iyi başlayamadı. 6 maçta kalesinde toplamda 13 gol gören Trabzonspor'da 3 eldiven de kalesini gole kapatamadı. Bordo- mavililerde 3 maçta 270 dakika süre alan Onur 6 gol, 3 maçta 226 dakika sahada kalan Esteban 4 gol ve 1 maçta 45 dakika görev yapan Uğurcan ise 3 gol görerek beklentileri karşılayamadılar.

    DAHA ÇOK GOL YEDİ
    'da Uğurcan ilk kez Süper Lig'de bir maçta görev alırken, 2016-17 sezonunda ligde toplam 3 maçta 225 dakika süre alan Esteban ise yeni sezonda ilk 6 haftada geçen sezonki görev süresine ulaştı ancak bu zaman diliminde kalesinde daha çok gol gördü. Teknik direktör Ersun Yanal, bu başarısız görüntü sonrası hatalarından ders alacaklarını dile getirildi.

    BÜYÜK REVİZYON KAPIDA
    Teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde savunmayı değiştirecek. Sol bek Mas ve sağ bek Pereira'yı son Aytemiz Alanyaspor maçındaki kötü performansı nedeniyle uyaracak olan Yanal, Okay ile Durica'nın stoperdeki uyumundan da memnun kalmadı. Uğur, Hubocan ve Mustafa Akbaş'a 'hazır olun' diyecek olan Yanal, savunma hattını tamamen değiştirecek.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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