ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR
Süper Lig’in ilk 6 haftasında 3 kalecisinin de forma şansı bulduğu Trabzonspor, kalesini gole kapatamadı. Onur, Esteban ve Uğurcan beklentilerin altında kaldı
Lig'in ilk 6 haftalık bölümünde 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 8 puan toplayan, zirvenin 8 puan gerisinde 9'uncu sırada yer alan bordo-mavililerde, kaleciler Onur, Esteban ve Uğurcan Çakır sezona iyi başlayamadı. 6 maçta kalesinde toplamda 13 gol gören Trabzonspor'da 3 eldiven de kalesini gole kapatamadı. Bordo- mavililerde 3 maçta 270 dakika süre alan Onur 6 gol, 3 maçta 226 dakika sahada kalan Esteban 4 gol ve 1 maçta 45 dakika görev yapan Uğurcan ise 3 gol görerek beklentileri karşılayamadılar.
DAHA ÇOK GOL YEDİ
Trabzonspor'da Uğurcan ilk kez Süper Lig'de bir maçta görev alırken, 2016-17 sezonunda ligde toplam 3 maçta 225 dakika süre alan Esteban ise yeni sezonda ilk 6 haftada geçen sezonki görev süresine ulaştı ancak bu zaman diliminde kalesinde daha çok gol gördü. Teknik direktör Ersun Yanal, bu başarısız görüntü sonrası hatalarından ders alacaklarını dile getirildi.
BÜYÜK REVİZYON KAPIDA
Teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde savunmayı değiştirecek. Sol bek Mas ve sağ bek Pereira'yı son Aytemiz Alanyaspor maçındaki kötü performansı nedeniyle uyaracak olan Yanal, Okay ile Durica'nın stoperdeki uyumundan da memnun kalmadı. Uğur, Hubocan ve Mustafa Akbaş'a 'hazır olun' diyecek olan Yanal, savunma hattını tamamen değiştirecek.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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