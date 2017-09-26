 6.6 milyon TL uçup gitti – Fotomaç – 26 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    6.6 milyon TL uçup gitti

    6.6 milyon TL uçup gitti
    Süper Lig'de 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 maglubiyet alan , hem puan hem de para kaybetti. Galibiyet basına 2.2 milyon lira, beraberliğe ise 1.1 milyon lira veren TFF, Karadeniz ekibine bu sezon 2 galibiyet ve 2 beraberlik için 6.6 milyon lira destek sağladı. 2 yenilgi, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, puan kayıplarının yanı sıra 6.6 milyon liradan da oldu.
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    6.6 milyon TL uçup gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.