 61 maçta 25 mağlubiyet – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    61 maçta 25 mağlubiyet

    61 maçta 25 mağlubiyet

    6 Aralık 2015'te göreve gelen bakanlığındaki yönetim kurulu 657 günü geride bıraktı. Bordo-mavili takım, Usta yönetimi seçildikten sonra 7 Aralık'ta ligde Eskisehirspor sınavı ile baslayan 61 maçlık dönemde 23 galibiyet, 25 maglubiyet ve 12 beraberlik aldı. Trabzonspor söz konusu dönemde sportif bir basarı elde edemedi.

    Yeni sezonda 50. yıl planlaması yapan Trabzonspor yönetimi, Süper Lig'in ilk 6 haftasında arzuladıgı sonuçları alamadı. Konyaspor (2-1), F.Bahçe (2-2), Göztepe (2-3), G.Birligi (3-1), Basaksehir (2-2) maçlarında 8 puan alan Fırtına, 3-0 öne geçtigi son maçta Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 yenilince teknik patron Yanal elestirilen odagına oturdu.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
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