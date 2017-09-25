YAZICI GOLÜ UNUTTU

Geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 22 maçta forma giyen ve ligde 4, kupada 2 gol atıp toplamda 10 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, 2017-18 sezonunda henüz golle tanışamadı. İlk 6 haftada tüm maçlarda süre alan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sadece 2 asistlik performans ortaya koyabildi.