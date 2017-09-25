 YAZICI GOLÜ UNUTTU – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    YAZICI GOLÜ UNUTTU

    YAZICI GOLÜ UNUTTU
    Geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 22 maçta forma giyen ve ligde 4, kupada 2 gol atıp toplamda 10 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, 2017-18 sezonunda henüz golle tanışamadı. İlk 6 haftada tüm maçlarda süre alan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sadece 2 asistlik performans ortaya koyabildi.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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