Uğurcan’a terapi

ALANYASPOR maçının ikinci yarısında oyuna giren ve 2'si penaltıdan 3 gol yiyen genç kaleci Uğurcan Çakır'ın morali sıfıra düştü. Özellikle yediği ilk gol nedeniyle tepki çeken genç file bekçisi mağlubiyetten dolayı kendisini suçluyor. Teknik heyet, Uğurcan'a hafta boyunca terapi uygulayıp, moral desteği verecek.