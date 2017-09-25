 Uğurcan’a terapi – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Uğurcan’a terapi

    Uğurcan’a terapi
    ALANYASPOR maçının ikinci yarısında oyuna giren ve 2'si penaltıdan 3 gol yiyen genç kaleci Uğurcan Çakır'ın morali sıfıra düştü. Özellikle yediği ilk gol nedeniyle tepki çeken genç file bekçisi mağlubiyetten dolayı kendisini suçluyor. Teknik heyet, Uğurcan'a hafta boyunca terapi uygulayıp, moral desteği verecek.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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