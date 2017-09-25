Okay’a yoğun tedavi

Alanyaspor maçında sakatlanan ve son dakikaları sekerek tamamlayan Okay Yokuşlu'nun tedavisi devam ediyor. Yetenekli futbolcu bacağının sarılmış fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Okay'ın Beşiktaş maçına kadar hazır hale getirilmek için çaba sarfedildiği belirtilirken henüz durumunun net olmadığı kaydedildi.