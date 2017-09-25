MUHARREM USTA SIKINTILI
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Aytemiz Alanyaspor maçında alınan tarihi yenilgi ve sonrasında bordo-mavili kulüpte geleceği tartışılan Teknik Direktör Ersun Yanal konusunda sıkıntılı günler yaşıyor.
657 gündür sportif başarı yok
Trabzonspor'da 6 Aralık 2015 tarihinde göreve seçilen Muharrem Usta başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu 657 gündür görevde bulunuyor. Bordo-mavili takım, Usta yönetimi göreve seçildikten sonra 7 Aralık'ta ligde Eskişehirspor maçıyla başlayan 61 maçlık dönemde 23 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 12 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer söz konusu dönem içinde sportif bir başarı elde edemedi.
Aytemiz Alanyaspor maçı dengeleri bozdu
Yeni sezonda 50. yıl planlaması yapan Trabzonspor yönetimi, Süper Lig'in ilk 6 haftasında arzuladığı sonuçları alamadı. Evinde Atiker Konyaspor'u 2-1 ile geçen Karadeniz ekibi, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalırken, ligin yeni ekiplerinde Göztepe karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet hayal kırıklığı yaşattı. Ardından sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçen Karadeniz ekibi Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalırken son oynadığı Aytemiz Alanyaspor'a ise sahasında 4-3 mağlup olması Teknik Direktör Ersun Yanal'ı eleştirilerin tepesine çıkardı.
Yarışmacı bir takım kurdu
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, göreve geldiği günden beri kulübün ekonomik planlaması nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirirken, bir taraftan da yarışmacı bir takım kurmak için yoğun bir mesai harcadı. Kendi imkanlarını da kulüp için kullanan Usta, 50'nci yıl hedefi doğrultusunda mali durumu zorlayarak kadroya önemli isimler kattı. Camianın şampiyonluk arzusu ve heyecanı yerini Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası hayal kırıklığına bıraktı.
Beşiktaş maçı dönüm noktası olacak
Trabzonspor'un 1 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş müsabakası bordo-mavililer için kader niteliği taşıyor. Bu maç sonrası alınacak sonuç Karadeniz ekibinin bu sezonki durumunu belirleyecek. Lige tutunma adına sahadan mutlak galibiyetle ayrılması gereken bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da geleceği netlik kazanacak.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:29
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"AYIP OLUR!"
Toplam 1
Yorum
Kartal Olgun insanmış helal olsun.
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Yazıcı golü unuttu
Toplam 4
Yorum
egitimci yıldız olmak zaman ister 5 -10 maçta olunmaz .bu sekilde ekstra pas ve gol atacagim dersen hep beklenen yildiz adayi olarak emekli olursun
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OZAN TUFAN'IN MEHMET EKİCİ SEVİNCİ!
Toplam 2
Yorum
sequ Katılıyorum. birini çıkaracaksa guiliano'yu çıkarsa daha iyiydi.
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