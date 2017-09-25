Milat olabilir
Hatalarının farkında olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Bu tip ‘şok sonuçla r’ bazen ileriye dönük çıkışlar için milat olur. Beşiktaş’ı yenerek yükselişe geçeceğiz” sözü verdi
Ersun Yanal'ın Ahmet Çubukçu'ya bir daha böyle bir durumun asla yaşanmayacağı sözünü verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, oyuncu değişiklikleri ve takım tertibi konusundaki eleştirilere yönelik, "Ben de kendi hatalarımın farkındayım" dediği belirlenirken, "Bu tip 'şok sonuçlar' bazen ileriye dönük çıkışlar için milat teşkil eder. Beşiktaş maçı hatalarımızı telafi etmek için bir fırsat. Kazanıp yükselişe geçeceğiz" ifadelerini kullandığı gelen haberler arasında.
Yunus Emre SEL
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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