 Milat olabilir – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Milat olabilir

    Milat olabilir

    Hatalarının farkında olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Bu tip ‘şok sonuçla r’ bazen ileriye dönük çıkışlar için milat olur. Beşiktaş’ı yenerek yükselişe geçeceğiz” sözü verdi

    Trabzonspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrilirken, eleştirilerin odağındaki isim Ersun Yanal özür dileyerek, çıkışa geçme sözü verdi. 3-0'dan 4-3 kaybedilen tarihi Alanyaspor hezimeti nedeniyle hedef tahtasına oturan tecrübeli çalıştırıcı, önceki gün kendisinin tartışıldığı yönetim kurulu toplantısının sonucunu tesislerdeki başka bir odada bekledi. Asbaşkan Ahmet Çubukçu toplantının bazı bölümlerinde yönetim odasından ayrılıp, Yanal'ın yanına giderek, hoca ile konuştu.

    'ın Ahmet Çubukçu'ya bir daha böyle bir durumun asla yaşanmayacağı sözünü verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, oyuncu değişiklikleri ve takım tertibi konusundaki eleştirilere yönelik, "Ben de kendi hatalarımın farkındayım" dediği belirlenirken, "Bu tip 'şok sonuçlar' bazen ileriye dönük çıkışlar için milat teşkil eder. Beşiktaş maçı hatalarımızı telafi etmek için bir fırsat. Kazanıp yükselişe geçeceğiz" ifadelerini kullandığı gelen haberler arasında.

    Yunus Emre SEL
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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