Kayıpta güle güle!

Beşiktaş maçı, Ersun Yanal'ın son şansı olacak. Olası bir yenilgi durumunda tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galibiyet halinde ise Yanal'a devre arasına kadar yeni kredi açılacak. Yeni hoca adayları ise Fatih Terim ve Rıza Çalımbay.