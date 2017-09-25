 Kayıpta güle güle! – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kayıpta güle güle!

    Kayıpta güle güle!
    Beşiktaş maçı, Ersun Yanal'ın son şansı olacak. Olası bir yenilgi durumunda tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galibiyet halinde ise Yanal'a devre arasına kadar yeni kredi açılacak. Yeni hoca adayları ise Fatih Terim ve Rıza Çalımbay.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayıpta güle güle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.