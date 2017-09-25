KAPTAN DÜMENE GEÇİYOR

Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak’ın Beşiktaş derbisinde kalede olacağı ifade edildi

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle iki haftadır sahalardan uzak kalan kaptan Onur Recep Kıvrak'tan beklenen müjde geldi... Tecrübeli file bekçisinin, hafta sonunda oynanacak Beşiktaş maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi. Onur'un sakatlığıyla ilgili tedavi sürecini önemli ölçüde atlattığı bildirildi. Hafta içerisinde yapılacak olan antrenmanlarda kendisini deneyecek olan kaptan, sağlık kurulundan da oynayabileceği yönünde rapor verilmesi durumunda Beşiktaş maçında kaledeki yerini alacak.