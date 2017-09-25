ESTEBAN BİLMECESİ

Alanyaspor maçının 2. yarısına çıkmayan Kostarika’lı kalecinin soyunma odasında çenesinin kilitlenip, bayıldığı ileri sürüldü. Diğer iddia ise kapıları tekmeleyerek; ‘Beni oyundan alın’ dedi

Alanyaspor maçında skor 3-0 iken Vagner Love'dan bacak arası gol yiyen ve 2. yarıya çıkmayan Esteban Alvarado ile ilgili ortaya 2 yeni iddia atıldı. TRT muhabiri Barış Yurduseven twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Esteban devre arasında ölümden döndü. Çenesi kilitlenen Kostarika'lı soyunma odasında iki kez bayıldı, takım 5 dakika dışarıda bekledi..." ifadelerini kullandı.



HIRSINDAN CAMLARA VURDU!

Diğer iddiaya göre ise Esteban, yediği golde Vagner Love'u boş bırakan takım arkadaşlarına sinirlenerek, soyunma odasında kapıları ve camları tekmeledi ve ikinci yarıya çıkmayacağını Ersun Yanal'a iletti. Yanal da bunun üzerine Uğurcan'ı oyuna aldı. Maç sonu ise Esteban'ın başının döndüğü ve kendisini iyi hissetmediği için oyundan alındığı açıklanmıştı.