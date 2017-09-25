ESTEBAN BİLMECESİ
Alanyaspor maçının 2. yarısına çıkmayan Kostarika’lı kalecinin soyunma odasında çenesinin kilitlenip, bayıldığı ileri sürüldü. Diğer iddia ise kapıları tekmeleyerek; ‘Beni oyundan alın’ dedi
HIRSINDAN CAMLARA VURDU!
Diğer iddiaya göre ise Esteban, yediği golde Vagner Love'u boş bırakan takım arkadaşlarına sinirlenerek, soyunma odasında kapıları ve camları tekmeledi ve ikinci yarıya çıkmayacağını Ersun Yanal'a iletti. Yanal da bunun üzerine Uğurcan'ı oyuna aldı. Maç sonu ise Esteban'ın başının döndüğü ve kendisini iyi hissetmediği için oyundan alındığı açıklanmıştı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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