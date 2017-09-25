 ERSUN YANAL'A ŞOK TAVIR! – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    'A ŞOK TAVIR!

    ERSUN YANAL'A ŞOK TAVIR!

    Kredisi çok azalan tecrübeli hocanın Alanyaspor maçından sonraki sözlerine de resmi sitede yer verilmedi...

    Evinde Alanyaspor'a şok bir şekilde yenilen Trabzonspor'da fırtına öncesi sessizlik hakim... Bordo-Mavili yönetim, 4-3 sona eren karşılaşmanın ardından sabah 05.00'e kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplantı yaptı. İdari binada bu toplantı gerçekleşirken teknik direktör diğer binada bekledi.

    HATALARIMIN FARKINDAYIM
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun toplantının bazı bölümlerinde çıkarak Yanal ile de görüştüğü öğrenildi. Yanal'ın bir daha bu durumun yaşanmayacağını söylediği ve "Hatalarımın farkındayım" dediği öğrenildi.

    YÖNETİM, YANAL'I UYARIYOR!
    Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından tecrübeli hocanın maç sonu yaptığı açıklamaların girilmemesi de dikkat çekti. Bordo- Mavili taraftarlar, "Sanırım kulüp Yanal'ı bu şekilde uyarıyor" diye yorumlarda bulundu.

    Takvim
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:18
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