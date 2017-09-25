ERSUN YANAL'A ŞOK TAVIR!
Kredisi çok azalan tecrübeli hocanın Alanyaspor maçından sonraki sözlerine de resmi sitede yer verilmedi...
HATALARIMIN FARKINDAYIM
Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun toplantının bazı bölümlerinde çıkarak Yanal ile de görüştüğü öğrenildi. Yanal'ın bir daha bu durumun yaşanmayacağını söylediği ve "Hatalarımın farkındayım" dediği öğrenildi.
YÖNETİM, YANAL'I UYARIYOR!
Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından tecrübeli hocanın maç sonu yaptığı açıklamaların girilmemesi de dikkat çekti. Bordo- Mavili taraftarlar, "Sanırım kulüp Yanal'ı bu şekilde uyarıyor" diye yorumlarda bulundu.
Takvim
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:18
-
HEDEFTEKİ ADAM SELÇUK İNAN
Toplam 1
Yorum
Yasama Selçuk bizim kaptanımız. Üstelik adam gibi adam. Onu protesto eden FB'lidir.
-
DİLMEN'DEN TUDOR'A ÖVGÜ
Toplam 7
Yorum
sami bu ridvan da tam magara tipi oldu, gece gosen korkudan altina edersin, 1 ay once Tudora salliyordu, simdi ovuyor,bu yorumcular tam komedi
-
RYAN BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Toplam 9
Yorum
TCelcius Ne anlatıyorsunuz la siz kevaşeler macın gerilimi olabilir saçma sapan konuşmayın danalar dağılın kanırtırım kazanma hırsından herşey
ERSUN YANAL'A ŞOK TAVIR! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.