 5 maçta 2’sini de solladı – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    5 maçta 2’sini de solladı

    5 maçta 2’sini de solladı
    Fırtına'da tek gurur kaynağı Burak Yılmaz... Sezon başında yuvaya geri dönen başarılı forvet, ligde forma giydiği 5 maçta 7 gol atarak takımını ayakta tutan isim oldu. Geçen sezon ilk 6 haftada sadece 3 gol atabilen Trabzonspor, Burak'la gol yollarında patlama yaptı. Ligde 6 maçta 14 gol atılırken, bunların 7'sine imza koydu. 32 yaşındaki kral, geçen sezon ligde 27 maçta 5 gol atan Dame N'Doye ile bordo-mavili formayı giydiği 15 lig maçında 6 gol kaydeden Hugo Rodallega'yı daha 5 maçta sollayarak farkını kanıtladı.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    5 maçta 2’sini de solladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.