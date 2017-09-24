 YANAL KAOSU – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    YANAL KAOSU

    YANAL KAOSU

    Bordo-mavili yönetim, ‘acil’ koduyla yaptığı toplantıda uzun görüşmeler sonrası Beşiktaş derbisine ile çıkma kararı aldı. Ama bu, tartışılan hocanın son şansı olacak

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da kaos hakim. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında oyuna müdahale etmediği için eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor maçında da mağlubiyetin tek sorumlusu olarak gösterildi. Maçın son dakikalarında taraftarların Ersun Yanal'ı istifaya davet etmesinin ardından yönetim kurulu da 'acil' koduyla toplandı. Sabah saat 05.00'e kadar süren toplantıda yönetim kurulu üyelerinin birçoğu Yanal ile yola devam edilmemesi gerektiğini, genç ve başarıya aç bir yabancı teknik adamın takımın başına getirilmesini savundu. Başkan Muharrem Usta ve az sayıdaki yönetim kurulu üyesi ise Yanal ile Beşiktaş derbisine de çıkılması yönünde görüş bildirdi. Uzun soluklu toplantıda her yönetici fikrini açık şekilde beyan etti.

    ESTEBAN ARAŞTIRILIYOR
    Toplantıda alınan karara göre , Beşiktaş derbisinde de takımın başında olacak. Ancak bu karşılaşmada takımın oynayacağı futbol ve teknik ekibin performansı yakından takip edilecek. Bu arada teknik heyet ve bazı futbolcular ise performansları nedeniyle uyarılacak. Yönetim sağlık kurulundan da başının döndüğü için oyundan çıkmak isteyen Esteban'ın durumuyla ilgili rapor alacak.

    YANAL'A SANSÜR
    Bordo-mavili kulübün Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 öndeyken 4-3 kaybettiği müsabakanın ardından Yanal'ın yaptığı açıklamalara kulübün resmi internet sitesinde yer verilmedi. Kulübün sergilediği bu tavır teknik heyetin inandırıcılığının yönetim bazında da ortadan kalktığı yorumlarına neden oldu.

    SOYUNMA ODASINDA VEDA EDER GiBi KONUŞTU
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın Aytemiz Alanya yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına veda edermiş gibi bir konuşma yaptığı öğrenildi. Bordo-mavili çalıştırıcının soyunma odasında mağlubiyette kendi yaptığı hataların önemli bir rolünün olduğuna vurgu yaptığı ve bunun sorumlusunun kendisinin olduğunu da işaret ettiği belirtildi. Ancak basın toplantısında istifa sorularına, "Taraftar bunu talep edebilir, gayet normal" diye cevap veren Yanal'ın, hafta başında yönetim kurulu ile durumu hakkında bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:49
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