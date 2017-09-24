YANAL KAOSU
Bordo-mavili yönetim, ‘acil’ koduyla yaptığı toplantıda uzun görüşmeler sonrası Beşiktaş derbisine Ersun Yanal ile çıkma kararı aldı. Ama bu, tartışılan hocanın son şansı olacak
ESTEBAN ARAŞTIRILIYOR
Toplantıda alınan karara göre Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde de takımın başında olacak. Ancak bu karşılaşmada takımın oynayacağı futbol ve teknik ekibin performansı yakından takip edilecek. Bu arada teknik heyet ve bazı futbolcular ise performansları nedeniyle uyarılacak. Yönetim sağlık kurulundan da başının döndüğü için oyundan çıkmak isteyen Esteban'ın durumuyla ilgili rapor alacak.
YANAL'A SANSÜR
Bordo-mavili kulübün Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 öndeyken 4-3 kaybettiği müsabakanın ardından Yanal'ın yaptığı açıklamalara kulübün resmi internet sitesinde yer verilmedi. Kulübün sergilediği bu tavır teknik heyetin inandırıcılığının yönetim bazında da ortadan kalktığı yorumlarına neden oldu.
SOYUNMA ODASINDA VEDA EDER GiBi KONUŞTU
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Aytemiz Alanya yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına veda edermiş gibi bir konuşma yaptığı öğrenildi. Bordo-mavili çalıştırıcının soyunma odasında mağlubiyette kendi yaptığı hataların önemli bir rolünün olduğuna vurgu yaptığı ve bunun sorumlusunun kendisinin olduğunu da işaret ettiği belirtildi. Ancak basın toplantısında istifa sorularına, "Taraftar bunu talep edebilir, gayet normal" diye cevap veren Yanal'ın, hafta başında yönetim kurulu ile durumu hakkında bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.
Yunus Emre SEL
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:49
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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