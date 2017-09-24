Trabzon hem attı hem yedi









Fırtına Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 8 puanda kalan bordo-mavililer, attığı 14 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü. Trabzonspor, ligde oynadığı 6 maçın tamamında hem gol attı hem de yedi. Bordomavili takım, evinde oynadığı 3 maçta 6 gol yerken, deplasmanda ağlarında 7 gol gördü. Karadeniz ekibi son yılların en çok gol yediği sezonunu yaşıyor.



TWITTER DONDU

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayan bordomavili ekip, 3-0 öne geçtiği maçı taraftarı önünde 4-3 kaybederek büyük bir şok yaşadı. Tribünleri dolduran taraftarlar neye uğradıklarını şaşırırken Trabzonspor'un resmi Twitter hesabının ise Alanyaspor'un dördüncü golününün duyurusunu yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu hesap en son Rodallega- Abdülkadir Ömür değişikliğini yazdı.







?FANTAZİ YERİ DEĞİL

Ünal Karaman, teknik direktör Ersun Yanal'a sert eleştiriler getirdi. Bordo-mavili takımda Şenol Güneş'in yardımcısı ve sportif direktör olarak çalışan Karaman, Alanyaspor yenilgisi sonrası, "Bu takım kimsenin fantazi yapacağı yer değildir. Uzun zaman oldu ama Trabzonspor'un hocası Yanal hâlâ arayışlar içinde. Bu çok yanlış" dedi. Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 8 puanda kalan bordo-mavililer, attığıkarşılık kalesindegördü., ligde oynadığı 6 maçın tamamında hem gol attı hem de yedi. Bordomavili takım, evinde oynadığı 3 maçta 6 gol yerken, deplasmanda ağlarında 7 gol gördü.ekibi son yılların en çok gol yediği sezonunu yaşıyor.Lig'in 6. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayan bordomavili ekip, 3-0 öne geçtiği maçı taraftarı önünde 4-3 kaybederek büyük bir şok yaşadı. Tribünleri dolduran taraftarlar neye uğradıklarını şaşırırken'un resmihesabının ise Alanyaspor'un dördüncü golününün duyurusunu yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu hesap en sondeğişikliğini yazdı. Trabzonspor 'un eski futbolcusu, teknik direktör'a sert eleştiriler getirdi. Bordo-mavili takımda'in yardımcısı ve sportif direktör olarak çalışan Karaman,yenilgisi sonrası, "Bu takım kimsenin fantazi yapacağı yer değildir. Uzun zaman oldu ama Trabzonspor'un hocası Yanal hâlâ arayışlar içinde. Bu çok yanlış" dedi. 24 Eylül 2017, Pazar Güncelleme: 02:54 Etiketler: Trabzonspor







