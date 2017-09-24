 Trabzon hem attı hem yedi – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Trabzon hem attı hem yedi

    Trabzon hem attı hem yedi
    Fırtına Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 8 puanda kalan bordo-mavililer, attığı 14 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü. Trabzonspor, ligde oynadığı 6 maçın tamamında hem gol attı hem de yedi. Bordomavili takım, evinde oynadığı 3 maçta 6 gol yerken, deplasmanda ağlarında 7 gol gördü. Karadeniz ekibi son yılların en çok gol yediği sezonunu yaşıyor.

    TWITTER DONDU
    Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayan bordomavili ekip, 3-0 öne geçtiği maçı taraftarı önünde 4-3 kaybederek büyük bir şok yaşadı. Tribünleri dolduran taraftarlar neye uğradıklarını şaşırırken Trabzonspor'un resmi Twitter hesabının ise Alanyaspor'un dördüncü golününün duyurusunu yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu hesap en son Rodallega- Abdülkadir Ömür değişikliğini yazdı.



    ?FANTAZİ YERİ DEĞİL
    'un eski futbolcusu Ünal Karaman, teknik direktör Ersun Yanal'a sert eleştiriler getirdi. Bordo-mavili takımda Şenol Güneş'in yardımcısı ve sportif direktör olarak çalışan Karaman, Alanyaspor yenilgisi sonrası, "Bu takım kimsenin fantazi yapacağı yer değildir. Uzun zaman oldu ama Trabzonspor'un hocası Yanal hâlâ arayışlar içinde. Bu çok yanlış" dedi.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:54
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