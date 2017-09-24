Trabzon hem attı hem yedi
TWITTER DONDU
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayan bordomavili ekip, 3-0 öne geçtiği maçı taraftarı önünde 4-3 kaybederek büyük bir şok yaşadı. Tribünleri dolduran taraftarlar neye uğradıklarını şaşırırken Trabzonspor'un resmi Twitter hesabının ise Alanyaspor'un dördüncü golününün duyurusunu yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu hesap en son Rodallega- Abdülkadir Ömür değişikliğini yazdı.
?FANTAZİ YERİ DEĞİL
Trabzonspor'un eski futbolcusu Ünal Karaman, teknik direktör Ersun Yanal'a sert eleştiriler getirdi. Bordo-mavili takımda Şenol Güneş'in yardımcısı ve sportif direktör olarak çalışan Karaman, Alanyaspor yenilgisi sonrası, "Bu takım kimsenin fantazi yapacağı yer değildir. Uzun zaman oldu ama Trabzonspor'un hocası Yanal hâlâ arayışlar içinde. Bu çok yanlış" dedi.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:54
-
AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
-
VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
-
KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
Trabzon hem attı hem yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.