 SOSA DA İSYAN ETTİ – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    DA İSYAN ETTİ

    SOSA DA İSYAN ETTİ
    Alanyaspor maçı sonrası 'nın yaptığı açıklamalar şok etkisi yaptı. Arjantinli 10 numara, "Maç anlaşılması zor bir hal aldı. Nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Sahanın içinde çok değişik şeyler gördüm" ifadelerini kullandı. Sosa ayrıca, "Bu durum bize örnek olmazsa daha kötü duruma gideriz. Herkes kendi yaptığı hataların sorumluluğunu üstüne almak zorunda. Kendimizi daha iyiye yöneltip, devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu. 32 yaşındaki futbolcunun bu söylemleri takım içerisinde yaşanan bir takım gelişmelerin dışa vurumu olarak yorumlandı. Sosa'nın "Saha içinde çok değişik şeyler gördüm" derken neyi kastettiği merak uyandırdı.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:45
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