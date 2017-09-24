FIRTINA ÖNE GEÇİNCE KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon ilginç bir istatistiğe daha imza atıyor. Bordo-mavililer, öne geçtiği maçları kazanamıyor.

Son yıllarda sportif anlamda istikrar arayan Trabzonspor, bu sezon güçlü bir kadro oluşturmasına rağmen arzuladığı saha sonuçlarını almakta büyük bir sıkıntı yaşıyor. Her dönem farklı özellikleriyle gündeme gelen Karadeniz ekibi, bu sezon oynadığı maçlarda ise ilginç bir istatistiğe daha imza attı. Bordo-mavili takım, öne geçtiği maçlarda galibiyetle sahadan ayrılamadı. Trabzonspor, bunun aksine ise yenik düştüğü maçları kazandı.



İşte Trabzonspor'un öne geçip kazanamadığı, yenik düşüp kazandığı maçlar

Trabzonspor sezonun ilk maçında Atiker Konyaspor'u konuk etti. 3. dakikada yenik duruma düşün Trabzonspor, 11 ve 90. dakikalarda Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu gollerle müsabakayı 2-1 kazanmasını bildi. Fenerbahçe maçında ise 5. dakikada Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle öne geçen Karadeniz temsilcisi, ilk yarının bitimine saniyeler kalan kalesinde golü gödü. 56. dakikada Olcay Şahan ile yeniden öne geçen bordo-mavililer, dakikalar 84'ü gösterdiğinde kalesinde gol gördü ve müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 3. hafta da ise yine deplasmana giden Trabzon, Göztepe karşısında 9. dakikada Kucka'nın golüyle öne geçerken, 26. dakikada ise İzmir ekibi eşitliği yakaladı. 44. dakikada kalesinde golü gören bordo-mavili takım 45. dakikada Rodallega'nın ayağından eşitliği yakalarken, 67. dakikada ise bir gol daha yedi ve sahadan 3-2 yenilgiyle ayrıldı.



Yenik durumdayken kazanıyor

Trabzonspor, evinde oynadığı Gençlerbirliği maçında ise 6. dakikada 1-0 yenik duruma düştü. Bordo-mavililer, sonraki bölümde ise 53. dakikada Olcay Şahan, 84. dakikada Rodallega ve 90. dakikada Onazi'nin ayağından bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Sıkıntı devam etti

Trabzonspor'un son haftalarda öne geçtiği maçları kazanamama alışkanlığı son iki maçta da devam etti. Burdo-mavili takım, evinde oynadığı Gençlerbirliği maçının ardından deplasmandaki Medipol Başakşehir karaşılaşmasının 15. dakikasında Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 35. dakikada eşitliği yakalarken, 49. dakikada yine Burak Yılmaz skoru 2-1'e getirdi. Ancak 79. dakikada ağlarında bir gol daha gören Trabzonspor, 2-2'lik eşitliğe razı oldu.



Bordo-mavililerin son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçı ise tarihe geçti. 10. dakikada Kucka'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 21 ve 32. dakikalarda Burak Yılmaz'ın attığı gollerle durumu 3-0 getirdi. Konuk ekip 45, 54, 68 ve 82. dakikalarda bulduğu gollerle durumu 4-3'e getirerek sahadan galibiyetle ayrıldı.